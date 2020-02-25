Водитель-лихач устроил ДТП, уходя от полицейской погони в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 25 февраля. В Петербурге произошла полицейская погоня за водителем-лихачем. Пытаясь скрыться от ДПС, правонарушитель инициировал ДТП и был задержан. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места погони в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что в Северной столице 24 февраля произошла погоня. За автомобилем, в котором находились две девушки и мужчина, гнались сотрудники ДПС. Пытаясь уйти от правосудия, злоумышленники попали в ДТП и были задержаны. Инцидент произошел в 04.40 по местному времени, в районе Офицерского переулка, 8.

Ранее сообщалось, что в Петергофе BMW врезался в припаркованный автобус. Пострадали двое человек, они находятся в тяжелом состоянии.