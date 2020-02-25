В Минздраве рассказали, люди каких профессий болеют чаще других

Москва, 25 февраля. Работники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Так, среди наиболее «популярных» болезней у сотрудников российских фирм значится грипп, а также острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Оказалось, что педагоги и врачи реже болеют, чем представители IT-сферы. При этом работники отрасли здравоохранения и учителя нередко мучаются от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Известия».

Как отметила ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова, такие сведения говорят об увеличенном уровне напряжения у тех, кто работает в образовательных и медицинских учреждениях.

«Работа учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — объяснила эксперт.

Проблемы с опорно-двигательной системой чаще всего наблюдаются в IT-сфере, в государственных структурах и среди медиков. Специалист связала это с тем, что представители таких профессий ведут неактивный образ жизни. С болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) чаще других сталкиваются программисты, системные администраторы, доктора и педагоги, сообщает «Газета Кемерова».

В министерстве уточнили, что, согласно результатам исследования, каждый третий респондент считает, что работодатель должен нести ответственность за здоровье своих сотрудников в рабочее и нерабочее время. В ведомстве обратили внимание на то, что подавляющее большинство руководителей организаций, пишет Deita.ru, осознают важность ответственности за своих работников.