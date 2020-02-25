Украинцы с Diamond Princess не хотят возвращаться на родину

Токио, 25 февраля. Практически все граждане Украины, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess не намерены эвакуироваться на родину, сообщает глава отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, на корабле находится 25 украинцев, из которых двое — в больнице. Отмечается, что все они являются членами экипажа.

«Их обязательства определяются контрактом, а также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним устанавливается контакт», — говорит Коваленко.

Дипломат отмечает, что МИД страны готов к тому, что их мнение может измениться. В таком случае ведомство предпримет необходимые меры для эвакуации.

Коваленко подчеркнул, что вопрос о возвращении украинских граждан на родину будет приниматься в первую очередь ими самими, а также владельцем лайнера.

Напомним, что ранее на Украине разгорелся скандал из-за эвакуированных из Китая граждан. Прибывших из Ухани украинцев разместили на карантин в санатории в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это вызвало жесткую реакцию у местного населения, которое устроило массовые беспорядки в регионе. Они жгли покрышки, закидывали камнями автобусы с эвакуированными соотечественниками, выкрикивали угрозы и оскорбления, а также вступили в стычку с правоохранительными органами, в результате чего пострадали не менее 9 полицейских. Кадры из украинской деревни облетели весь мир, а президент страны Владимир Зеленский назвал инцидент «средневековой дикостью».