Секс-тренер назвала улучшающие интимную жизнь продукты

Москва, 25 февраля. Исследователи давно доказали, что на уровень либидо влияют хронические заболевания и количество тестостерона и прогестерона в организме. Но, по словам экспертов, на гормональный фон можно оказать позитивное влияние и при помощи «правильного» меню.

Секс-тренер Екатерина Федорова уверена, что представленные продукты помогут улучшить интимную жизнь. Так, по словам эксперта, темный шоколад усиливает выработку эндорфинов. Необходимо обратить пристальное внимание на мед, который помогает приумножить выработку тестостерона, пишет портал 7дней.ру.

На третьей строчке расположился перец чили. Как отметила Федорова, этот продукт усиливает кровообращение, в том числе в органах малого таза, что естественным образом позитивно скажется на секса. В список также вошли такие продукты, как орехи, морепродукты и яйца.

При этом секс-тренер Федорова обратила внимание на то, что спиртное, соя и бобовые, сыры и молочная продукция, чересчур жирная и соленая еда плохо влияют на потенцию, передает Пятый канал.

Ранее доктор медицинских наук Валентин Прозоровский назвал травы, которые оказывают положительное влияние на потенцию.