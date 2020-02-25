Водителям рассказали о главных ошибках при проезде «лежачих полицейских»

Москва, 25 февраля. Жители России допускают целый ряд ошибок при переезде «лежачих полицейских», что нередко приводит к негативным последствиям, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что основной ошибкой является преодоление «лежачего полицейского» ходом, не сбавляя скорости. Это может привести к серьезным повреждениям ходовой части автомобиля, и даже травмировать водителя или пассажиров.

Популярным заблуждением также считается переезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. В таком случае подвеска машины перегружается, в результате чего наносятся удары по элементам шасси. Эксперты советуют тормозить заранее и плавно, или же коротко ударить по тормозу непосредственно перед самим препятствием.

Не стоит пытаться пустить через «лежачего полицейского» колеса одного борта — вы рискуете получить штраф за езду по обочине и поцарапать колесные диски о бордюр. Вопреки расхожему мнению, этот метод не ослабит нагрузку на подвеску.

Чтобы безопасно преодолеть «лежачего полицейского» эксперты советуют заранее снижать скорость перед препятствием. Его стоит проходить плавно и на маленькой скорости.

Также допускается вариант проезда под углом к препятствию. В таком случае колеса по переезжают по очереди, что уменьшает нагрузку на ходовую часть авто. Но предварительно необходимо удостовериться, что вблизи нет помех в виде пешеходов или других автомобилей.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах. Специалисты проанализировали число ДТП, в которых были пострадавшие и жертвы по итогам 2019 года. Меньше всего аварий, в которых пострадали люди, зафиксировано в Чечне (76 ДТП на 100 тыс. транспортных средств). Самым аварийным регионом была признана Ярославская область (476 на 100 тыс.).