Российским сахарным заводам грозит закрытие

Москва, 25 февраля. Российские сахарные заводы находятся под угрозой закрытия. По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. тонн.

Вероятнее всего закроются Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане, Нурлатский завод в Татарстане и Товарковский завод в Тульской области. Как утверждает Бодин, необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют поддерживать среднегодовые цены на сахар.

Отмечается, что до 2016 года Российская Федерация была нетто-импортером сахара, однако российские производители увеличили объем производства товара и по итогам сезона 2016/17 оно превысило внутреннее потребление.

Для того чтобы продать излишки, российскому сахару надо выходить на международный рынок. Но вместе с тем понижаются мировые цены на продукт — они ниже себестоимости отечественных производителей. Распродать товар не удалось, что создало излишек, обрушивший внутренние цены на сахар. Если в 2016 оптовая стоимость 1 кг продукта составляла не менее 35 рублей, то сейчас — 20 рублей. Это снизило рентабельность и привело к убыткам, говорит Андрей Бодин.

Как отмечает председатель правления Союзроссахара, если ситуация с мировыми ценами на сахар не изменится, то придется закрывать и другие заводы. Бодин подчеркивает, что останутся работать те, у которых налажено собственное производство свеклы — у них есть возможность оптимизировать издержки.

Ранее аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречку в России в 2019 году выросли почти на 50%. Эксперты считают, что значительное повышение стоимости крупы в прошлом году вызвано сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в предыдущие два года.