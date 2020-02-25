Украинская националистка Гопко призвала Киев на дать Москве провести военный парад 9 Мая

Киев, 25 февраля. Украина должна стать во главе инициативы «бойкотируй парад 9 Мая» и призывать с площадок ПАСЕ и ОБСЕ мировых лидеров не ехать в Москву, сообщила экс-депутат Верховной рады Анны Гопко.

По ее словам, Киев должен присоединится к инициативе литовского депутата Андрюса Кубилюса, призывающего представителей Евросоюза отказаться от поездки в Москву на 75-летие Дня Победы.

Как утверждает Гопко, Украина должна доносить свою позицию через свои делегации в ПАСЕ, ОБСЕ и в других организациях.

«Я думаю, что сейчас надо формировать определенную коалицию, проявлять лидерство и бойкотировать парад. Тем более, там возможно будут представители ДНР и ЛНР присутствовать. Потому надо активно действовать», — заявила бывший депутат Рады

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это.

Недавно сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович заявил, что Украины должна сформировать делегацию и отправить ее на празднование 75-летия Победы в Москву.

Как сообщил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах Российской Федерации. Жители и гости Москвы 9 мая смогут увидеть 24 новейших образца военной техники.