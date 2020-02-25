Посольство РФ в США отреагировало на вбросы о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 25 февраля. Посольство РФ в Вашингтоне выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в «российском вмешательстве» в грядущие выборы в США, а также предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений.

Как говорится в заявлении диппредставительства, «особо поражает тот факт, что Вашингтон эксплуатирует миф о вмешательстве для достижения оппортунистических целей».

«Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», — сообщает посольство РФ.

Как отмечают российские дипломаты в США, Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Москва призывает прекратить голословные обвинения в ее адрес.

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — отмечают в диппредставительстве.

Посольство призывает к конструктивному диалогу. Россия выразила готовность обсудить с США тему информационной безопасности.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что сообщения о якобы вмешательстве Москвы в выборы являются абсурдными, и что они направлены на дестабилизацию положения действующего президента США Дональда Трампа.