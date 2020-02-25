На Украине собрались зачистить библиотеки от книг, изданных в СССР

Киев, 25 февраля. Более половины книг и документов в украинских библиотеках изданы в СССР, поэтому Киев должен провести чистку и заменить старую литературу на «современную и украиноязычную», заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль.

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 млн единиц документов. Вероятно, что более 50% этих фондов — книги, изданные до 1990 года. И меньше 20%, которые изданы после 2000 года», — говорит Александра Коваль.

По ее словам, необходимо проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». Коваль утверждает, что это сделает библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке».

Она подчеркнула, что все закупаемые ее институтом книги — на украинском языке.

Ранее в Киевской области местная жительница устроила скандал из-за детского врача, общавшегося на русском языке. Возмущенная украинка намерена идти в суд, потому что педиатр отказалась говорить на украинском языке. Сообщается, что Анастасия Нуца привела на медосмотр свою дочь. Когда доктор осматривала ребенка, Нуца несколько раз попросила педиатра говорить по-украински. Специалист попыталась использовать украинский, но в итоге перешла на русский. Украинка спровоцировала скандал и направила жалобу в Минздрав.

Недавно сообщалось, что спецкомиссия правительства Украины приняла к рассмотрению инициативу «патриотических организаций», предложивших не только ввести полный запрет на использование русского языка на украинском ТВ и радио, но и расширить черный список в отношении литературы из России.