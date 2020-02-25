Чиновник ФБР обвинил Россию в «информационной конфронтации»

Вашингтон, 25 февраля. Москва хочет, чтобы американцы «разорвали себя на части», считает чиновник из ФБР Дэвид Портер.

«Россия хочет увидеть, как мы разрываем себя на части, а Китай, похоже, предпочел бы иметь дело с нашим экономическим угасанием на протяжении поколений», — заявил Портер.

Он утверждает, что Москва участвует в «информационной конфронтации», направленной на «размывание границ между фактами и вымыслом», а также на подрыв веры граждан США в демократические институты.

«Ключевая задача — не создать конкретную версию правды, а размыть правду и возможность ее обнаружить, вызвать чувство, что никаким словам или источникам новостей верить нельзя», — считает сотрудник ФБР.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что якобы был атакован «российскими ботами» в Facebook. Бывший вице-премьер считает, что Россия «потратила много денег» на ботов, пишущих в социальных сетях, что Байден — «плохой парень».

Недавно администрация президента США предлагала выделить 700 млн долларов на «противостояние российскому влиянию» и поддержку американских союзников. В частности, Дональд Трамп предлагал выделить 24 млн долларов на «борьбу с российской пропагандой и дезинформацией».