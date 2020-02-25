Эксперт Никитин рассказал, как уберечься от слежки через смартфон

Москва, 25 февраля. Многие люди скачивают на смартфоны приложения, которые могут собирать и размещать в открытом доступе личные данные, прослушивать разговоры и отслеживать действия, сообщил рассказал заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Как отмечает Никитин, основная угроза для смартфона — невнимательный владелец. Главным источником появления вирусов являются сервисы, скачанные из браузера.

«Поисковики первым делом выдают не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — говорит эксперт.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев разделяет это мнение. Он отмечает, что злоумышленники маскируют вирусные программы под популярные приложения.

«В прошлом году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», — говорит Чебышев.

Лазейкой для злоумышленников может стать приложение для удаленного управления, благодаря которым можно видеть экран гаджета.

«Мошенник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от вашего имени. Многие банки сейчас показывают одноразовый код в push-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема», — подчеркивает Сергей Никитин.

Он советует тщательно подходить к выбору антивируса, и отдавать предпочтение известным брендам. При выборе смартфона специалист советует обращать внимание на патчи безопасности.

Безопасными считаются телефоны, у которых патчи позднее ноября 2019 года. Также эксперты советуют убирать галочки с пунктов при установке приложений, которые являются для вас лишними.

Ранее стало известно, что поисковые системы и навигаторы станут первыми программами, обязательными для предустановки на смартфоны в РФ. Предустановка отечественного софта для гаджетов начнет работать с июля.