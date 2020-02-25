Лавров и Гутерриш обсудили ситуацию в Сирии

Женева, 25 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщается на сайте МИД Росии.

«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН», — сказано в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено теме 75-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН. Стороны подтвердили приверженность укреплению центральной роли организации в мировых делах.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призывал к немедленному установлению режима перемирия в сирийском Идлибе. По его мнению, эскалации в провинции может привести к непредсказуемым последствиям.