США оказались самым большим должником в ООН

Женева, 25 февраля. США не доплатили более одного миллиарда долларов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией, сообщает постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

«Давайте не будем забывать, что США — самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на 1 млрд долларов, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д.», — говорит Гатилов.

По его словам, это создает большие сложности для работы организации. Гатилов говорит, что Вашингтон не выполняет своих прямых обязательств. Как отмечает дипломат, долг копился в течение длительного периода — прошлая американская администрация также нерегулярно выплачивала взносы.

Несмотря на то, что в декабре 2019 году США выплатили 563 миллиона долларов, долг все равно сохранился.

Как сообщают «Известия», Гатилов отметил, что обостряется проблема с выполнением США своих обязательств страны-хозяйки пребывания ООН. Штаты регулярно не выдают визы дипломатам некоторых стран. По его словам, Россия усматривает в этом попытку Вашингтона оказать давление на ряд государств.