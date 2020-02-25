Пушков назвал глупостью ряд версий о заражении коронавирусом

Москва, 25 февраля. Некоторые сообщения про распространение коронавируса COVID-19 являются глупостями, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как отмечает сенатор, ранее существовала версия, согласно которой возбудитель вируса поражает лишь азиатские народы, однако это не является правдой.

«В Италии уже шесть человек скончались от коронавируса, и это не китайцы. Сразу было ясно: версия, будто вирус поражает только китайцев и другие азиатские народы, — полная глупость», — отмечает Пушков.

Он подчеркнул, что ряд стран уже закрыл границы с Ираном, где от коронавируса скончались уже 8 человек.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские ученые уже разработали вакцину для формирования иммунитета к заболеванию. Дипломат выразил надежду, что эпидемия будет вскоре побеждена.