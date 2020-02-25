Трампа назвали «наиболее жестким» президентом США по отношению к России

Вашингтон, 25 февраля. Дональд Трамп наиболее жесткий американский президент в отношении России за последнее время, считает вице-президент США Майкл Пенс.

По словам Пенса, на его памяти не было ни одного главы государства, относящегося более жестко к России.

«Даже на прошлой неделе мы ввели дополнительные санкции против российской торговой нефтяной компании из-за нашей приверженности увидеть восстановление свободы в Венесуэле, еще одной стране в нашем полушарии, страдающей от социалистической диктатуры», — заявил вице-президент.

Ранее Вашингтон ввел санкции против компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

«Мы будем продолжать принимать меры по изоляции Венесуэлы экономическим и дипломатическим путем до тех пора, пока свобода не будет восстановлена», — сообщил Пенс.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что США ужесточают экспортный режим в отношении РФ. Изменения коснутся экспорта и реэкспорта продукции, имеющей отношение к ракетным технологиям, а также к ядерному нераспространению, биологическому и химическому оружию.