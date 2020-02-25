Белый дом считает абсурдом заявления о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 25 февраля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведывательных служб по «вмешательству» Российской Федерации в американские выборы абсурдом и желанием Демократической партии навредить президенту США Дональду Трампу.

«Это абсурд. Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом», — заявил Гидли.

По мнению заместителя пресс-секретаря, за этими вбросами стоит конгрессмен от демократов Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке. Гидли убежден, что данная информация направлена на то, чтобы навредить действующему президенту США.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Демократическая партия хочет направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Министерства финансов США Стивену Мнучину с просьбой усилить антироссийские санкции за якобы вмешательство в президентские выборы.