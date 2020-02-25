Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику

Москва, 25 февраля. С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, сообщил глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров.

Отмечается, что рост цен произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, представленных Министерством природы РФ в 2018 году.

Федоров отмечает, что прогноз повышения цен составлен на основе мнения 800 ритейлеров. Рост цен может достигнуть 13%. Согласно его прогнозам, электроинструменты подорожают на 11%, электротехника на 9%, обувь на 5%, а текстиль на 2%.

Эксперт отмечает, что новая система коснется сферы торговли напрямую, так как многие продавцы часто производят товар самостоятельно.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20% оборота ритейлера, а в некоторых случаях и более 50% — это продукция под собственной торговой маркой», — подчеркивает Алексей Федоров.

Сообщается, что проект министерства природы в конце текущего месяца будет представлен вице-премьеру Виктории Абраченко. Согласно возможным нововведениям, в России введут 100% утилизацию отходов, в отсутствии которой производители будут обязаны заплатить экологический сбор.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что с 2023 года в белорусских точках общественного питания нельзя будет использовать пластиковую посуду. Под запрет подпадут изделия, содержащие поливинилхлорид и полистирол. Некоторые предметы, как например коктейльные трубочки пока останутся в обиходе.