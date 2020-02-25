Глюкоза заняла сторону Успенской в конфликте с Собчак

Москва, 25 февраля. Наталья Ионова (более известная под творческим псевдонимом Глюк'оZа) в скандале между Ксенией Собчак и Любовью Успенской заняла сторону последней. Глюкоза выступила с публичной поддержкой в адрес «королевы шансона».

24 февраля Успенская отметила 66-летие и в честь этого события Глюкоза оставила трогательное послание коллеге.

Наталья Ионова сообщила, что уже в течение длительного времени дружит с Успенской.

«Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах!», — пишет Глюкоза у себя в Instagram.

Напомним, что на днях в эфире шоу Ксении Собчак «Док-Ток» Успенская повздорила с ведущей. Собчак обвиняла певицу, в том, что она является источником психологических проблем у ее дочери — Татьяны Плаксиной. Телеведущая довела Успенскую до истерики, и та покинула студию в слезах.

Глюкоза в то же время является одной из близких подруг Ксении Собчак. Однако в данном конфликте стала на сторону Успенской.

«Она проходит сложный период в своей жизни», — говорит Глюкоза в поддержку коллеги.

По ее словам, никому не стоит судить или обсуждать ее жизнь. На днях Успенская заявила, что ее жизнь рушится у нее на глазах. Помимо ссоры с дочерью, она недавно разорвала отношения с гражданским супругом Александром Плаксиным.

«Газета.ру» сообщает, что после ссоры с матерью, Татьяна Плаксина уехала в США жить с отцом. Девушка заявляла. Что мать ее избивает и душит. Последний год девушка много времени провела в медучреждениях — она пережила несколько операций после неудачного падения с велосипеда.