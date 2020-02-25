Глюкоза заняла сторону Успенской в конфликте с Собчак

Москва, 25 февраля. Наталья Ионова (более известная под творческим псевдонимом Глюк'оZа) в скандале между Ксенией Собчак и Любовью Успенской заняла сторону последней. Глюкоза выступила с публичной поддержкой в адрес «королевы шансона».
24 февраля Успенская отметила 66-летие и в честь этого события Глюкоза оставила трогательное послание коллеге.
Наталья Ионова сообщила, что уже в течение длительного времени дружит с Успенской.
«Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах!», — пишет Глюкоза у себя в Instagram.
Напомним, что на днях в эфире шоу Ксении Собчак «Док-Ток» Успенская повздорила с ведущей. Собчак обвиняла певицу, в том, что она является источником психологических проблем у ее дочери — Татьяны Плаксиной. Телеведущая довела Успенскую до истерики, и та покинула студию в слезах.
Сегодня день рождения у моей любимой подруги Любови Успенской! Мы дружим уже много лет и с каждым годом моя любовь и уважение к этой невероятной женщине только растёт. Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за всё, что происходит в твоей семье. Всё на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу пожелать тебе, @uspenskayalubov_official, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Чтобы ты просыпалась и радовалась каждому дню! Творила и дарила нам всем свою музыку, которая спасает очень многих и в разных ситуациях! Ты прекрасно выглядишь и в тебе есть настоящий заряд энергии, который ты так щедро раздаёшь всем вокруг ❤ Я очень хочу попросить моих подписчиков поддержать Любовь в этот прекрасный день. Она проходит очень не простой период в своей жизни. И не нам, поверьте, судить или говорить, как ей жить! Но я очень хочу, чтобы мы все дарили тепло! И тогда каждый из нас будет чувствовать поддержку каждый день.
Глюкоза в то же время является одной из близких подруг Ксении Собчак. Однако в данном конфликте стала на сторону Успенской.
«Она проходит сложный период в своей жизни», — говорит Глюкоза в поддержку коллеги.
По ее словам, никому не стоит судить или обсуждать ее жизнь. На днях Успенская заявила, что ее жизнь рушится у нее на глазах. Помимо ссоры с дочерью, она недавно разорвала отношения с гражданским супругом Александром Плаксиным.
«Газета.ру» сообщает, что после ссоры с матерью, Татьяна Плаксина уехала в США жить с отцом. Девушка заявляла. Что мать ее избивает и душит. Последний год девушка много времени провела в медучреждениях — она пережила несколько операций после неудачного падения с велосипеда.