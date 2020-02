Глюкоза заняла сторону Успенской в конфликте с Собчак

Сегодня день рождения у моей любимой подруги Любови Успенской! Мы дружим уже много лет и с каждым годом моя любовь и уважение к этой невероятной женщине только растёт. Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за всё, что происходит в твоей семье. Всё на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу пожелать тебе, @uspenskayalubov_official, душевного спокойствия и крепкого здоровья. Чтобы ты просыпалась и радовалась каждому дню! Творила и дарила нам всем свою музыку, которая спасает очень многих и в разных ситуациях! Ты прекрасно выглядишь и в тебе есть настоящий заряд энергии, который ты так щедро раздаёшь всем вокруг ❤ Я очень хочу попросить моих подписчиков поддержать Любовь в этот прекрасный день. Она проходит очень не простой период в своей жизни. И не нам, поверьте, судить или говорить, как ей жить! Но я очень хочу, чтобы мы все дарили тепло! И тогда каждый из нас будет чувствовать поддержку каждый день.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on Feb 24, 2020 at 2:40am PST