Москва, 25 февраля. Олигарх Михаил Ходорковский и сотрудничающие с ним французские спецслужбы причастны к убийству российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР. Доказательства причастности олигарха содержатся в расследовании ФАН.

При составлении плана маршрута для российских журналистов, Ходорковский обращался за помощью к французским спецслужбам и журналистам, осведомленным о ситуации в ЦАР. Подконтрольный олигарху так называемый «Центр управления расследованиями» (ЦУР) создал Google-документ со списком французских журналистов — «консультантов».

Одним из них является Шарль Буссэль. Он является штатным сотрудником агентства Agence France Presse (AFP), которое весной 2018 года разместило информационный вброс о «продвижении пешек Путина в ЦАР». По долгу службы журналист часто посещает ЦАР и отлично осведомлен о внутренней ситуации в африканской стране. Буссэль осознанно согласился сфабриковать информацию для подложного материала.

В списке «консультантов» оказался и сотрудник France24 Эдуард Дропси, передававший критику главы Франции Эммануэля Макрона в адрес действующего лидера ЦАР Фостен-Арканжа Туадера и президента России Владимира Путина. Дропси, как и Буссэль, был уличен в подлоге информации. Осенью 2018 года журналист разместил в социальных сетях документ, якобы бы подтверждающий ультиматум, выдвинутый боевиками к руководству ЦАР. В нем утверждалось, что боевики якобы требуют вывода российских военных советников с территорий страны. В это же время центральноафриканский портал Centrafrique le Défi (CLD) разместил аналогичную информацию. Затем данный фейк растиражировали французские СМИ. В итоге оказалось, что документ — фальшивка.

Франция охотно распространяет недостоверную информацию через центральноафриканские СМИ. Среди журналистов-консультантов был еще один сотрудник France 24, сотрудничающий с RFI. Правительство ЦАР называют эту троицу корреспондентами боевиков и террористов.

Нелюбовь правительства ЦАР к Дропси обусловлена и тем, что он взял интервью у главы мусульманской группировки PK5, связанной с боевиками FPRC. Отмечается, что французы также оказывают поддержку этой группировке.

Также в расследовании фигурирует имя Кристофа Рэнето — сотрудника французских спецслужб и основателя нескольких ЧВК. Он также причастен к теракту в ЦАР — атаке собора Фатима, в результате которой пострадали 26 человек. Франция отказывается выдавать его властям ЦАР, поэтому он до сих пор на свободе. Его часто замечают вместе с лидерами вооруженных бандформирований.

Это демонстрирует, что журналисты связаны с французским правительством, а также что Ходорковский был прекрасно осведомлен о деятельности своих «консультантов». Это указывает на то, что смерть российских журналистов была выгодна олигарху и работавших с ним французам. Неспроста ЦУР раскрыл цель поездки лишь после смерти россиян. По словам Ходорковского, журналисты якобы снимали фильм про российских наемников.

Однако данные ФАН перечеркивают эту версию. Гибель россиян была выгодна всем, кроме РФ, которая пыталась нормализовать ситуацию внутри африканского государства. Москва с одобрения ООН поставляет в республику оружие и инструкторов для обучения африканских военнослужащих. Ходорковский нуждался в трагедии, так как он рассматривал ее в качестве инструмента провокации против России, а Франция хотела избавиться от серьезного конкурента в регионе. Соответственно смерть журналистов была в интересах данных сторон.