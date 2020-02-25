Амбиции Ходорковского вынудили его послать журналистов в ЦАР на верную гибель

Москва, 25 февраля. ФАН опубликовал свое расследование гибели российских журналистов в ЦАР летом 2018 года. В ходе изучения материалов оказалось, что смерть Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева была спланирована олигархом Михаилом Ходорковским и французскими спецслужбами.

Маршрут журналистов базировался на фейковых публикациях издания Corbeau News Centrafrique (CNC). Переведенные выдержки из статей погибшим россиянам переслал Андрей Коняхин, руководитель «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который принадлежит осужденному за убийство в России Михаилу Ходорковскому.

Олигарх очевидно понимал, что отправляет журналистов на верную гибель. Отмечается, что Ходорковский прибегал к консультациям агентов французских спецслужб и французских журналистов при составлении «маршрута смерти» для россиян, чей путь пролегал по самым опасным участкам ЦАР, в частности по районам Бриа, Бирао, Ндассима — все эти места описывались в статье CNC. В публикациях CNC отмечалось, что в данных населенных пунктах россияне захватывают месторождения алмазов. Но там не приводятся никакие доказательства. Добраться до городов можно по дороге в Кага-Бандоро, которая на момент трагедии была под контролем боевиков FPRC.

Стоит отметить, что все упоминаемые CNC рудники, якобы находившиеся под контролем россиян, в июле 2018 году были под контролем боевиков группировки «Экс-Селеки».

Убийство произошло перед поворотом на рудник Бакума, где находится французская уранодобывающая компания Areva, которую охраняет группировка FPRC. Все это находится вблизи города Бриа, который входил в маршрут журналистов. Составители маршрута не могли не знать этого факта. По факту, публикации CNC стали ловушками для заманивания журналистов в опасные районы ЦАР, которые контролируют боевики.

Сообщается, что одним из фиксеров группы журналистов был некий Мартин, заявленный как сотрудник ООН. Однако выяснилось, что он был членом DGSE (французская разведывательная спецслужба), и зовут его на самом деле Кристоф Рэнето. Водитель журналистов не говорил ни по-английски, ни по-французски, и был навязан «Мартином». Автомобиль, взятый россиянами, не был защищен. Вся цепочка фактов и событий указывает на тщательную подготовку убийства. Поэтому в роли консультантов и были привлечены французы.

Цель командировки не озвучивалась, и была названа лишь после смерти журналистов — якобы съемка документального фильма о российских наемниках. Представив данную версию, Ходорковский пытался отвести от себя все подозрения. Но теория беглого олигарха кажется не состоятельной на фоне данных, собранных ФАН. Смерть россиян была выгодна всем, кроме Москвы, официально помогающей нормализовать обстановку в ЦАР.

Париж и Ходорковский напрямую заинтересованы в срыве взаимоотношений между РФ и президентом ЦАР Фостен Арканжем Туадерой. Франция традиционно рассматривает свои бывшие колонии как зону своих экономических интересов. Нормализация ситуации в ЦАР противоречит корыстным интересам Елисейского дворца. Франция видит конкурента в России, которая поддерживает с африканской страной отношения на равных условиях, а также помогает побороть последствия кризиса.

Ходорковский в свою очередь, продолжает спонсировать антироссийские организации и дискредитировать Москву в западных СМИ. Беглый олигарх напрямую причастен к трагедии, поэтому и не стал сотрудничать с российскими или местными следователями. ЦУР осознанно составила «маршрут смерти» для журналистов. Олигарх рассчитывал получить повод для раскачки ситуации в России, а Париж намеревался дискредитировать РФ в лице международного сообщества.