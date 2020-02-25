Шепелев рассказал, чем займется после ухода с Первого канала

Москва, 25 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев не переживает из-за отсутствия работы, и собирается в отпуск со своим сыном Платоном. Уже в ближайшие дни он направится на горнолыжный курорт.

Как отмечает Шепелев, его постоянно спрашивают о дальнейшей судьбе в связи с уходом с Первого канала.

«Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни — найти своих и успокоиться». Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру», — говорит телеведущий.

По слухам, Дмитрий Шепелев уже бывал на собеседования по поводу нового места работы. Отмечается, что он уже провел переговоры с гендиректором одного популярного телеканала. Он заявлял, что ему надоел «желтушный» формат его шоу на Первом канале «На самом деле». Видимо, теперь он займется более серьезными проектами. Роль ведущего в программе «На самом деле» вероятно достанется Тимуру Еремееву, сообщает «Газета.ру».

Один из сотрудников Первого канала недавно поделился подробностями, почему Шепелев решил уйти с работы. По его словам, телеведущий однажды не сдержался и «психанул» из-за смещения графика работы. Также коллеги Дмитрия Шепелева по программе «На самом деле» рассказывали, что заработная плата ведущего составляла 5 миллионов рублей в месяц, однако ему захотелось повышения гонорара.

Также ходили слухи, что Шепелев встречался с Николаем Картозией, гендиректором телеканала «Пятница». Телеведущий якобы получил предложение вести новое развлекательное шоу.