Мисмари сообщил, что турецкие наемники обстреливают юг Триполи из тяжелой артиллерии

Тобрук, 25 февраля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари сообщил, что террористы вместе с турецкими наемниками обстреливают юг Триполи.

На своей странице в Facebook аль-Мисмари пишет, что террористические группировки, усиленные турецкими военнослужащими, наносят удары тяжелой артиллерией по жилым кварталам на юге Триполи. Представитель ЛНА сообщает, что ливийская армия продолжает соблюдать режим прекращения огня.

«Наши силы соблюдают перемирие, не отвечая на источники огня, которые нам известны», — пишет аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что турецкие наемники продолжают устраивать провокации против ЛНА, чтобы сорвать режим прекращения огня в Триполи. Отмечается, что боевики обстреливали позиции ЛНА при помощи беспилотников.

Анкара продолжает поставлять для так называемого Правительства национального согласия вооружение и военную технику, несмотря на действующее эмбарго на поставку оружия в североафриканскую страну. В связи с этим Евросоюз готовит спецмиссию по контролю за акваторией Средиземного моря.