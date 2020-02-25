Малышева ответила на жалобу пенсионеров из-за высоких цен на лечение в ее медцентре

Москва, 25 февраля. Телеведущая и врач Елена Малышева отреагировала на комментарий подписчицы в Instagram о том, что пенсионеры не могут себе позволить лечение в ее медицинском центре. На это медик заявила, что медцентр является частной клиникой, в связи с чем пациенты должны платить.

Так, подписчица с ником @oliga_21 обратила внимание Малышевой на то, что в ее медцентре «прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей».

«У моей мамы пенсия 23 000 рублей, — пожаловалась женщина. — Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно».

Телеведущая же посоветовала подписчице, а также и другим гражданам с невысоким доходом лечиться за счет государства в бесплатной больнице.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам, — ответила врач. — Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи».

Напомним, Медицинский центр Елены Малышевой был оштрафован в 2019 году на 100 тысяч рублей по решению арбитражного суда Москвы. Тогда специалисты не выявили в медцентре необходимого оборудования, при этом у его сотрудников отсутствовал стаж работы. Впоследствии Малышева заверила, что все нарушения в медцентре были устранены.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Малышева рассказала, кому угрожает инсульт в 30 лет.

Несколько дней назад телеведущая посоветовала простые и доступные способы, которые помогут россиянам стать счастливее.