Депутат Рады Богуцкая назвала коронавирус «одной из величайших афер мира»

Киев, 25 февраля. Паника вокруг нового коронавируса COVID-2019 является аферой, уверена народный депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая. Свое мнение политик высказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Богуцкая опубликовала несколько тезисов, которые назвала «открованиями».

Вот что пишет «слуга народа»: «я убеждена, что коронаро-бесие – это одна из величайших афер мира».

По мнению депутата Рады, «каждый раз, когда нужна очередная революция», на Украине вспыхивают языковые разногласия. Как пишет нардеп, в народе Украины эта тема по-серьезному никого не волнует.

«Это все потому, что иногда я не в силах терпеть», — этой фразой Богуцкая закончила свой пост.

Вероятно, такое неоднозначное заявление по поводу эпидемии коронавируса, которая в настоящее время бушует в Китае, Богуцкая сделала на фоне недавнего инцидента в Новых Санжарах. 20 февраля в поселке произошли столкновения между местным населением и правоохранителями. Жители Новых Санжар протестовали против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» украинцев, эвакуированных из китайского города Ухань в связи с эпидемией коронавируса. Событие окрестили новым Майданом, так как возмущенные местные жгли покрышки, забросали автобусы с соотечественником камнями, нападали на полицейских.

Тогда пострадали 10 полицейских и один гражданский, было открыто два уголовных дела. На произошедшие бурно отреагировали как сами украинские власти, так и мировая общественность.