Москва, 25 февраля. Федеральное агентство новостей представило доказательства причастности к гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ночь с 30 на 31 июля 2018 года центральноафриканскими боевиками на дороге от Банги до Кага-Бандоро.

Цель приезда журналистов в ЦАР Ходорковский обнародовал лишь после из смерти. Он заявил, что они прибыли для съемки документального фильма о ЧВК «Вагнера». Однако согласно расследованию ФАН, беглый олигарх заранее спланировал маршрут для россиян, чтобы подать гибель журналистов как провокацию против Москвы.

Правоохранительные органы ЦАР сообщают, что по состоянию на конец июля 2018 года дорога, по которой передвигались граждане России, была под контролем боевиков. С 27 июля по 1 августа 2018 года в районе населенных пунктов Банги, Сибю, Декоа, Кага-Бандоро, Бамбари и Бакума проходила перегруппировка вооруженных бандформирований, действующих на территории ЦАР. Участок дороги, на котором произошла трагедия, находился под контролем боевиков «Экс-Селека» и FPRC.

Сотрудники структур Ходорковского попытались исказить реальное положение дел, обнародовав карту, где главная дорога в Кага-Бандоро, на которой произошло убийство, обозначена зеленым цветом. И только одноименный населенный пункт — красным. До сегодняшнего дня олигарх так и не рассказал, для чего он послал журналистов в самый опасный регион Центральной Африки.

В ходе своего расследования ФАН обнаружил, что ряд французских компаний ведут незаконную деятельность в ЦАР и обогащаются за счет природных ресурсов африканского государства. Ходорковский давно сотрудничает с французскими спецслужбами, которые согласились посодействовать в расправе над журналистами, чтобы устранить конкурента по ЦАР в лице России. Расследование показало, что убийство россиян было тщательно спланировано Ходорковским, а съемка документального фильма была прикрытием.

Дестабилизация ситуации и хаос в ЦАР выгодны французской стороне, которая обогащается за счет африканского государства. Россия видит в лице ЦАР равноправного партнера, поэтому заинтересована в разрешении кризиса на территории страны. Франция воспринимает РФ как конкурента, способного пошатнуть ее неоколониальные интересы. В попытках выдавить из ЦАР Россию, Елисейский дворец пошел на антироссийскую информационную кампанию. Во время планирования командировки убитых журналистов, Ходорковский обращался именно к представителям французских спецслужб, осведомленных о ситуации в регионах ЦАР. Российские журналисты стали жертвами антироссийских амбиций беглого олигарха. Тут французы и Ходорковский стали ситуативными союзниками — олигарх рассчитывал получить повод раскачать ситуацию внутри России, а Франция — пошатнуть позиции Москвы на международной арене.