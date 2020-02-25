Алексей Свистунов: Петербургские трамваи в топе мировых стандартов. ФАН-ТВ

На днях экспертный совет «Книги рекордов России» зафиксировал два достижения петербургского предприятия «Транспортные системы». На «Невском заводе электрического транспорта» произвели трехсекционный трамвайный вагон всего за пять дней. Второй рекорд связан с производством трамваев для Москвы. Предприятие поставило в столицу 300 вагонов в течение двух с половиной лет.

Чтобы подтвердить достижение завода в Северную столицу лично прибыл глава «Книги рекордов России» Алексей Свистунов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он рассказал о значении рекордов, достижениях российской промышленности, а также о прошлом, настоящем и будущем петербургских трамваев.

Попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» — последняя ступень того, чего желает добиться человек.

«Попасть в книгу Гиннесса — это, наверное, последняя ступень того, чего человек желает в этой жизни добиться. Дальше только общение, так скажем, со Всевышним. Но, а все, что касается земного, то, наверное, для того чтобы себя не только проявить, но и себе самому доказать, что ты в этой жизни чего-то стоишь, вот и родилась в свое время «Книга рекордов Гиннесса». А «Книга рекордов России» родилась уже как первое национальное издание», — рассказывает Алексей Свистунов.

Российские эксперты во многом сильнее британских.

«Книга рекордов Гиннесса» — это наши партнеры, они находятся в Лондоне. На всем протяжении существования редакции «Книги рекордов России», с 1989 года, мы с ними очень плотно сотрудничаем. Наши эксперты во многом сильнее британских. Это связано с тем, что у нас люди имеют два-три высших образования, говорят на трех-пяти иностранных языках, и работают в редакции от 10 до 20 лет. В Великобритании немножко другая система, там костяк менеджерский, и привлекают они зачастую студентов или людей, так скажем, не очень высокого уровня образования, но хорошо мыслящих логически, способных обосновать», — отмечает глава российского издания.

В Базе «Книги рекордов России» около 100 тысяч рекордов.

«Рекордов регистрируется большое количество. В нашей базе сотня тысяч рекордов на сегодняшний день. Но если взять, например, вяз — крупнейшее дерево. Оно ведь не может само заявить о том, что у него самый большой ствол. Об этом какой-нибудь лесник должен заявить, либо мы случайно наталкиваемся. Мы работаем в музеях, работаем в архивах, работаем с учеными, специалистами, научно-исследовательскими учреждениями, и они нам дают информацию», — поясняет специфику работы экспертов собеседник ФАН-ТВ.

Приезд Алексея Свистунова в Санкт-Петербург связан с трамваями.

«Тема моего приезда связана с трамваями. Кстати, трамвай был изобретен именно здесь Федором Пироцким. Петербург держит планку, когда-то город даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса» с самым большим количеством трамваев и трамвайных путей, 2500 километров. Рекорд держался долго, но был утрачен, поскольку свернуто было трамвайное хозяйство», — отмечает Алексей Свистунов.

О современных трамваях и потенциале петербургской промышленности.