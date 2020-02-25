Скандальный журналист Дроздов причислил 13 млн украинцев к «коллаборантам»

Киев, 25 февраля. Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов выявил «внутренних коллаборанов» в стране. Ими, по его мнению, являются бывшие избиратели Виктора Януковича, которые по прошествии лет проголосовали за Владимира Зеленского. Устройство глобального антимайдана и было целью этих «коллаборантов», уверен Остап Дроздов.

Назвавший ранее Зеленского «отрыжкой советской эпохи» Дроздов у себя в Facebook пишет, что за Януковича в 2010 году отдали свои голоса 12,4 млн украинцев, тогда как 13,5 млн проголосовали за Зеленского в 2019 году. Это означает, что еще 1 млн человек прибавился к числу «антимайдана» за одно десятилетие.

Дроздов напомнил, что Янукович навсегда осел в РФ в конце февраля 2014 года, однако «дух остался» и продолжает жить на Украине. Это объясняется тем, что Украина в своем большинстве «осталась антимайданной». Избиратели Януковича, ставшие избирателями Зеленского, «потихоньку осуществляют свои маленькие антимайданчики на уровне вытянутой руки, сознательно игнорируя украинский повестку дня».

«А когда приходит время выборов, то все эти миллионы антимайданних людишек эпохи Януковича устраивают свой глобальный антимайданище, — пишет Дроздов. — <...> Это тот сам антимайдан, только в зеленых цветах, а не бело-голубых».

Никогда не будет пустым место Януковича, уверен журналист. Зеленский успешно сменил его, далее эстафету примут «лидеры ОПЗЖ Бойко или Медведчук», считает Дроздов.

«Фамилия — дело вторичное, пока первичной является нерушимая глыба 12–13 млн», — отметил он.

Эти 13 миллионов украинцев — внутренние коллаборанты, в связи с чем являются врагами №1, пишет Дроздов.