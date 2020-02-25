Ходорковский осознанно отправил российских журналистов по «маршруту смерти» в ЦАР

Москва, 25 февраля. Гибель российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике давно была спланирована олигархом Михаилом Ходорковским и сотрудничавшей с ним французской стороной.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования с доказательствами убийства россиян и подробностями трагедии.

Ходорковский раскрыл цель поездки журналистов уже после их смерти — якобы съемки документального фильма про российских наемников в Африке. Однако ФАН собрал сведения, которые опровергают придуманную Ходорковским теорию и показывают, что убийство журналистов планировалось беглым олигархом и французской стороной.

Очевидно, что гибель журналистов была выгодна всем, кроме России, занимающейся урегулированием ситуации в ЦАР. Главные заинтересованные в трагедии лица находятся в Париже.

Франция преследует неоколониальные интересы в отношении всей Африке, в том числе и ЦАР. Стабилизация обстановки в Центральноафриканской республике, которой способствует Москва, противоречит корыстным интересам Парижа. Это и является причиной антироссийских информационных кампаний со стороны Елисейского дворца.

Единственный человек, способный раскрыть детали трагедии — Михаил Ходорковский. Однако продолжая поддерживать образ якобы незаконно осужденного человека, он предпочитает демонизировать Москву в интервью для западных СМИ. Ходорковский не станет проливать свет на обстоятельства смерти журналистов еще и потому, что сам причастен к их гибели.

Расследование ФАН показывает, что смерть журналистов была спланирована заранее. Объяснения, что неточности в организации их командировки стали итогом спешки, необходимой для экстренной отправки в Африку, не вызывают доверия на фоне обнаруженных ФАН доказательств причастности к трагедии «Центра управления расследованиями» (ЦУР), Франции и лично Ходорковского. Смерть Расторгуева, Джемаля и Радченко была целью Ходорковского, его французских кураторов и агентов спецслужб. Они не могли не знать, куда посылают журналистов, соответственно трагичный финал не был случайным.

ЦУР начал разрабатывать маршрут журналистов 24 июля — менее чем за неделю до трагедии. Ответ на вопрос, кто, когда и как планировал передвижения группы в ЦАР, может объяснить, почему россияне погибли спустя всего несколько дней после приезда в африканскую страну. Подконтрольные Парижу центральноафриканские СМИ распространяли фейковые материалы с указанием местоположений, в которых журналистов ожидали боевики. Очевидно, что Ходорковский передал эти данные главе ЦУР Андрею Коняхину, и он же приказал ознакомить с ними еще ничего подозревающих россиян.

Коняхин 24 июля переслал в чат ЦУР Google-перевод отрывка статьи Corbeau News Centralafrique от 19 июля «ЦАР: Москва берет курс на золото и бриллианты», Ходорковский требует, чтобы журналисты с ним ознакомились. В отрывке публикации сообщалось о присутствии якобы россиян на алмазных рудниках, но каких-либо доказательств этого не приводилось. В данном фейковом материале также упоминались населенные пункты Бирао, Бриа и Ндассима. Авторы статьи утверждали, что и в этих местах якобы ранее «встречали» россиян, которые захватывали рудники. Но в реальности в озвученных районах проходили другие события.

Бирао — место в опаснейшем районе на севере республики, где есть алмазные рудники и нефтяные месторождения. К населенному пункту ведут две дороги, обе через Ндассиму. Золотой рудник Ндассима в июле 2018 года находился под контролем боевиков FPRC.

Попасть в Бриа, где тоже есть алмазные рудники, можно по дороге через Ндассиму, мимо поворота на которую двигались журналисты в роковую ночь с 30 на 31 июля 2018 года. Вся эта местность на тот момент была под контролем боевиков.

24 июля 2018 года россияне уже находились в пути. Но почему именно в этот день начали согласовывать маршрут? Как сообщает жена Александра Расторгуева, командировку начали планировать еще за несколько месяцев. Она заявляла, что муж говорил ей о ЦАР еще в марте 2018, а также осенью 2017 года. Конкретно о поездке в Африку, Расторгуев рассказал жене за полтора месяца до командировки. ФАН обращает особое внимание на то, что «маршрут смерти» был построен по данным фейковых публикаций центральноафриканских СМИ, подконтрольных Франции.