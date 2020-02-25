Сенаторы-демократы США потребовали ввести санкции против РФ за «вмешательство в выборы»

Вашингтон, 25 февраля. В США вновь высказались за введение санкций в отношении Москвы и, в частности, против президента страны Владимира Путина из-за мнимого «вмешательства в американские выборы». Инициаторами стали представляющие Демократическую партию США влиятельные американские сенаторы. С соответствующим требованием они обратились к министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю США Майклу Помпео.

Соответствующую информацию приводит новостной портал «Аксиос». В направленном Мнучину и Помпео письме поставили свои подписи сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек появление все большего числа ничего не имеющих с правдой параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс, по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года.

Накануне глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских подчеркнул, что Москва готова предоставить доказательства невмешательства в электоральные процессы в США, но Вашингтон отказывается от диалога.

Американский президент Дональд Трамп также назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения о «вмешательстве» России в грядущие президентские выборы в США.