Депутат Вострецов предложил защитить учителей от оскорблений

За оскорбление учителя должна быть предусмотрена административная ответственность. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Сейчас очень много говорится о защите прав учеников, что вызывает все большие опасения со стороны учителей. Нельзя не так посмотреть на ребенка или заговорить с ним не тем тоном – сразу же в школу приходят родители, и начинается разбирательство, виновным в котором всегда оказывается педагог», — считает Вострецов

По его словам, все вопросы взаимодействия и решения конфликтных ситуаций должны быть четко регламентированы, а возможность необоснованного преследования учителя – исключена.

«Было бы правильно, если бы в законодательстве были предусмотрены возможности для обеспечения спокойной работы учителей. Что они несут ответственность и за качество подготовки, и в какой-то степени за воспитание детей – они прекрасно знают. Все, кто попадал в последнее время в конфликтные ситуации с детьми, были уволены или отстранены. А что насчет учеников?» — задался вопросом парламентарий.

«У них также должно сформироваться понимание того, что нельзя ни в соцсетях, ни лично оскорблять учителя, позволять себе разговариваться с ним с высока и тем более – каким-либо образом причинять ему физический вред», — уверен депутат.

По мнению Вострецова, если бы родителей один раз оштрафовали на ту же тысячу рублей, и они бы ее вычли из карманных денег ребенка на интернет и новую одежду, это сыграло бы свою роль.

«Так бы до многих дошло, что вести себя бестактно с преподавателем – себе дороже», — уверен член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

При этом он отметил, что такой подход не исключает необходимости повышения статуса педагогов в обществе.