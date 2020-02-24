Умер президент «Петергофа» Вадим Знаменов

Санкт-Петербург, 24 февраля. В возрасте 83 лет ушел из жизни президент Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов, сообщается на сайте музея-заповедника.

Причина смерти Знаменова не сообщается.

«Он работал в «Петергофе» с 1965 года, на его долю выпала вторая очередь послевоенного восстановления музея-заповедника», — сообщила директор музейного комплекса Елена Кальницкая.

Отмечается, что прощание со Знаменовым состоится 28 февраля в Большом Петергофском дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа.

Ранее сообщалось, что скончался известный советский футболист и тренер Марьян Плахетко. Он известен своими выступлениями за московский ЦСКА и львовские «Карпаты».