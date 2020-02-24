МИД РФ сообщил о готовности доказать невмешательство Москвы в американские выборы

Москва, 24 февраля. Москва готова предоставить доказательства невмешательства в электоральные процессы в США, но Вашингтон отказывается от диалога, сообщил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

Как говорит Крутских, российской стороне не понятно, на чем основаны обвинения со стороны США. Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать их.

«Мы неоднократно предлагали США сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают», — сообщает глава департамента МИД России.

Он отмечает, что американцам предлагалось обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году.

«Они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», — подчеркивает Андрей Крутских.

Дипломат говорит, что ранее Москва выражала готовность опубликовать часть технической переписки с Вашингтоном, «чтобы раз и навсегда решить этот вопрос». Но из США пришел отказ, мотивированный «чувствительностью» данных материалов, сообщает Крутских.

Он подчеркивает, что тема вмешательства в выборы уже набила оскомину, и что Москва неукоснительно придерживается принципа невмешательства в дела других государств.

Ранее RT сообщало, что согласно версии телеканала CNN, у США нет доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивается в выборы 2020 года для того, чтобы помочь американскому президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок.