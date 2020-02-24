Минобороны РФ опровергло британский вброс о «нанесении ударов» ВКС в Идлибе

Москва, 24 февраля. Самолеты ВКС России не наносили удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб, сообщает глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Сообщения, распространяемые в Великобритании, так называемой «Сирийской обсерваторией по правам человека», о якобы нанесении 24 февраля российскими ВКС ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствуют действительности», — заявил руководитель ЦПВС.

Журавлев подчеркнул, что самолеты ВКС РФ 24 февраля в данных районах не выполняли боевых задач. Он отметил, что сообщения от британской НПО являются информационным «вбросом».

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.