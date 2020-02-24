Бальбек заявил, что Дуда «играет в одну дуду» с Зеленским

Москва, 24 февраля. Президент Польши Анджей Дуда, обвиняя Российскую Федерацию в «агрессии» против Украины, «играет дуэтом» с украинским коллегой Владимиром Зеленским, считает депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Напомним, что недавно президент Польши обвинил Москву в «агрессии» и «оккупации» Крыма и Донбасса. Как утверждает Дуда, Россия «поддерживает сепаратистов и проявляет агрессию в отношении других государств», а также «демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство».

Как отмечает Руслан Бальбек, Дуда очень благодарен Зеленскому за поддержку в фальсификации истории, касаемо начала Второй мировой войны.

«Поэтому Анджей Дуда заиграл в одну дуду с украинским лидером, причем музыкальный инструмент, как говорится, антироссийского звучания», — заявил российский парламентарий.

Бальбек подчеркивает, что Москве от таких заявлений «ни холодно, ни жарко». Он говорит, что Анжей Дуда уже успел показать себя «не самым выдающимся политиком».

«Вот и остается ему играть дуэтом с другим таким же, ничем себя не проявившим Владимиром Зеленским», — резюмировала депутат Госдумы.

RT сообщает, что высказывание Дуды прокомментировал и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Российский сенатор отметил, что обвинения в «оккупации» РФ Крыма несостоятельны, так как воссоединение с полуостровом стало итогом волеизъявления его жителей.