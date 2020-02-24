Ходорковский и французские власти ответственны за гибель российских журналистов в ЦАР

Москва, 24 февраля. Фатальный для российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко визит в Центральноафриканскую Республику был тщательно спланирован в Париже при содействии осужденного в России за убийство олигарха Михаила Ходорковского. Ранее ФАН опубликовал подробное расследование о связях Ходорковского с французскими властями и спецслужбами через представителей европейских медиа.

Федеральному агентству новостей удалось установить, что французский журналист Шарль Буссэль в течение длительного периода работал в Agence France Presse (AFP), которое называет себя независимым от правительства Франции. Но несмотря на это, его материал об убийстве российских журналистов опубликовал сайт L’Obs, 99% акций которого принадлежит компании Le Monde Libre, параллельно являющейся обладательницей большей части французской медиа-группы Group Le Monde.

Медиа-холдинг Le Monde Libre, название которого переводится, как «свободный мир», абсолютно не соответствует реальности. Компания существует за счет субсидий от правительства Франции. Отслеживать позицию Елисейского дворца можно по редакционной политике подконтрольных ему изданий. Например, входящий в холдинг Group Le Monde проправительственный еженедельник le Monde, систематически публикует интервью с Михаилом Ходорковским. Публикации, посвященные олигарху редакция ставила в приоритет даже во время шедшей в то время встречи тогда еще премьер-министра РФ Владимира Путина с бывшим лидером Франции Николя Саркози. Radio France internationale (RFI) содействовало продвижению этих материалов. Стоит отметить, что RFI, вместе с телеканалом France 24 финансируется французским правительством и входит в государственную национальную телекомпании France Médias Monde. Она занимается международной повесткой с целью позитивного освещения деятельности Франции в мире. Компания полностью принадлежит Елисейскому дворцу.

Все эти факты свидетельствуют о продолжительной информационной антироссийской кампании, которая продвигалась Парижем, в том числе и в Центральноафриканской республике за несколько месяцев до визита российских журналистов. Данный факт подтверждает наличие общих мотивов властей Франции и Михаила Ходорковского, заинтересованных в провокациях против Российской Федерации. Соответствующая позиция Парижа была на руку и «Центру управления расследованиями» (ЦУР).

Гибель российских журналистов было изначальным планом Ходорковского, давно сотрудничавшего с французской стороной. За ЦУР значилось сокрытие мотивов поездки Расторгуева, Джемаля и Радченко в африканскую страну. Цель поездки журналистов вовсе скрывалась до того момента, как стало известно об их трагической смерти. Ходорковский, пытаясь отвести от себя подозрения о причастности к убийству, заявил, что журналисты отправились в ЦАР якобы для снятия «документального фильма про российских наемников».

Но данные собранные ФАН опровергают теорию олигарха. Расследование показало на тщательно спланированную в Париже поездку, которая заранее была губительна для журналистов.

Смерть журналистов фактически невыгодна лишь для Российской Федерации, которая способствует стабилизации обстановки в Центральноафриканской республике и, согласно резолюции ООН, снабжает страну стрелковым оружием и предоставляет местному правительству инструкторов для борьбы с бандитскими группировками.

Франция в XXI веке продолжает преследовать неоколониальные интересы в отношении африканского континента и в частности ЦАР. Мир и прогресс в регионе идут вразрез с корыстными целями Парижа. Москва же придерживается противоположной точки зрения и заинтересована в развитии и сотрудничестве с африканскими странами. Исходя их этого, Франция видит в РФ конкурента.

Михаил Ходорковский, в свою очередь, не думает о возвращении в Россию. Он мог бы раскрыть обстоятельства гибели трех российских журналистов в ЦАР, но делать этого не намерен, чтобы не раскрывать свою причастность к убийству.