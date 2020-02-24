В Белом доме рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

Вашингтон, 24 февраля. Президент России Владимир Путин в 2018 году подарил американскому лидеру Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в РФ.

24 февраля Федеральный реестр США опубликовал перечень подарков, которые были преподнесены американским чиновникам, в том числе главе Белого дома Дональду Трампу.

Согласно документу, 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу 12 серебряных монет, стоимость которых оценивается в 1,5 тысячи долларов. При этом в качестве причины, по которой он был принят, указано: «Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США».

Президент Франции Эммануэль Макрон подарил главе Белого дома сумку для гольфа Louis Vuitton стоимостью более восьми тысяч долларов. Глава правительства Канады Джастин Трюдо подарил Трампу мраморную статуэтку белухи, которая оценивается в 470 долларов.

Самый дорогой подарок был преподнесен эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Али Таниу супруге президента США Меланье Трамп. Эмир подарил первой леди США набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора, общая стоимость которых составляет 23,5 тысячи долларов.

Кроме того, жена Трампа получила в подарок от первой леди Франции Бриджит Макрон клатч Givenchy стоимостью 850 долларов. Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси подарил супруге американского лидера кресло дизайнерского дома Shosha Kamal за 10 тысяч долларов, а посол Ливана в США Габриэль Исса преподнес первой леди США тунику стоимостью 450 долларов.