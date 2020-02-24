Найдена связь между убийством французской журналистки и гибелью россиян в ЦАР

Москва, 24 февраля. Убийство трех российских журналистов, произошедшее 30 июля 2018 года вблизи города Сибю в Центральноафриканской Республике, является не первым подобным инцидентом в данном районе республике.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в ходе которого была обнаружена связь между трагической гибелью россиян и убийством французской журналистки в ЦАР, которое произошло в 2014 году.

Первая гибель иностранного журналиста в ЦАР произошла в мае 2014 года. Жертвой убийц стала французская корреспондентка Камиль Лепаж, которая прибыла в ЦАР, чтобы написать статью о проблеме эксплуатации алмазных месторождений.

Лепаж побывала на рудниках в Нола и Берберати, после чего планировала посетить населенный пункт Гбамбия, расположенный на юго-западе ЦАР, где в тот момент происходили ожесточенные столкновения между группировками «Экс-Селека» и «Антибалаки». При этом в Гбамбии была расположена миротворческая база миссии ООН (MINUSCA).

Камиль Лепаж была убита выстрелом в голову в районе города Буар, который является столицей префектуры Нана-Мамбер. Лепаж была убита в ходе нападения боевиков «Экс-Селеки». Террористы убили журналистку, похитив ее аппаратуру.

Позднее убийство французской журналистки назвали политическим. Родители и коллеги Лепаж отмечают, что боевики не стали бы так просто убивать европейского журналиста. Террористы постарались бы взять журналистку в плен ради выкупа, поэтому смерть Лепаж является расправой, которая была совершена по заказу неизвестных.

Стоит отметить, что боевики из альянса исламистских группировок «Экс-Селека», контролируются Францией. Из этого альянса вышло бандформирование FPRC, которое на момент убийства российских журналистов охраняло урановый рудник Бакума. Этот рудник принадлежит французской компании Areva. При этом дорога, на которой было совершено нападение на Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, тоже контролировали боевики FPRC.