Киев, 24 февраля. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов признался, что Киев собирался установить системы для блокировки российского сигнала вдоль границы с Россией. Если верить словам политика, «глушили» уже были построены, однако не были введены в эксплуатацию. Кроме того, даже установленные ранее агрегаты прекратили свое действие около полугода назад.
Остается неизвестным, как именно Украина собиралась установить «глушилки» на территории, неконтролируемой Киевом, а именно — ДНР и ЛНР.
Как заявил Турчинов, вдоль линии разграничения якобы была возведена система технологических агрегатов, которые, с его слов, «нейтрализовывали российское телевидение». Агрегаты усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио, «локализовывая передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России», подчеркнул политик в интервью YouTube-каналу «Ісландія».
«Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», — уверяет он.
Стоит акцентировать внимание на том, что практически с самого начала образования республик на их территории круглосуточно и в хорошем качестве транслируется российское теле- и радиовещание.
Тем не менее Турчинов, вероятно, решил привлечь к себе внимание, заявив, что «украинские установки отключили полгода назад».
«Кто дал команду — мне неизвестно, — с полной уверенностью заявил экс-секретарь СНБО. — Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит».