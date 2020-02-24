Киев, 24 февраля. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов признался, что Киев собирался установить системы для блокировки российского сигнала вдоль границы с Россией. Если верить словам политика, «глушили» уже были построены, однако не были введены в эксплуатацию. Кроме того, даже установленные ранее агрегаты прекратили свое действие около полугода назад.

Остается неизвестным, как именно Украина собиралась установить «глушилки» на территории, неконтролируемой Киевом, а именно — ДНР и ЛНР.

Как заявил Турчинов, вдоль линии разграничения якобы была возведена система технологических агрегатов, которые, с его слов, «нейтрализовывали российское телевидение». Агрегаты усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио, «локализовывая передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России», подчеркнул политик в интервью YouTube-каналу «Ісландія».

«Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», — уверяет он.

Стоит акцентировать внимание на том, что практически с самого начала образования республик на их территории круглосуточно и в хорошем качестве транслируется российское теле- и радиовещание.

Тем не менее Турчинов, вероятно, решил привлечь к себе внимание, заявив, что «украинские установки отключили полгода назад».