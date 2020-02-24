Президент Эстонии Кальюлайд заявила об отсутствии территориальных претензий к соседям

Таллин, 24 февраля. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила об отсутствии у ее государства территориальных претензий к соседним странам.

«Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», — заявила глава государства, выступая с докладом по случаю 102-й годовщины независимости страны.

Она отмечает, что «строительство долгосрочной безопасности Эстонии после вывода советских войск началось в тот момент, когда бывший премьер-министр Андрес Таранд заявил, что Таллину необходимо двигаться вперед в вопросах о границах, отличающихся от довоенных».

«Но это не означало отказа от Тартуского мирного договора», — добавила Кальюлайд.

По ее словам, без обещания заключить пограничный договор «перед Таллином никогда бы не открылась дверь в НАТО». Несмотря на то, что договор с Россией о границах еще не ратифицирован, Кальюлайд заявила, что Эстония должна поэтапно решить этот вопрос.

Ранее глава крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас заявила, что выдвижение Таллином территориальных претензий к Москве является глупостью и угрожает безопасности государства.