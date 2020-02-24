В Киеве заявили о готовности Украины вновь стать частью Российской империи

Киев, 24 февраля. Западные партнеры не намерены поддерживать Украину, которая продолжает стремительно слабеть на фоне внутренних противоречий. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Давайте говорить честно, она сейчас очень быстро слабеет с точки зрения внутренней интегрированности, скоординированности действий, позиций общества», — пояснил Чалый.

По его словам, у нынешнего руководства Украины нет четкой позиции в вопросах внешней политики и безопасности, в результате чего страну продолжают раздирать внутренние противоречия.

«Сейчас идет подрывная деятельность, чтобы подорвать Украину изнутри. Посеять хаос, создать конфликты», — добавил экс-посол.

Кроме того, по мнению Чалого, Москва якобы стремится «собрать все исконно русские земли в единую державу». При этом Украина «окончательно дозрела, чтобы вновь стать частью Российской империи», передает «ПолитНавигатор».

«Им нужна империя, где они вернут назад исконно русские земли. Не только «Русский мир», а территориальное влияние на всю территорию, которая раньше была Советским Союзом, а еще раньше – Российской империей», — утверждает Чалый.

Он также добавил, что западные партнеры не намерены отстаивать интересы Киева, поэтому Украина рискует прекратить свое существование.

«Каждый защищает свои интересы. Мы движемся по сценарию, не будем этого скрывать, и уже об этом заявляют, который реально может привести к распаду Украины», — подчеркнул Чалый.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые украинские власти развернули начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона, не поддержав итоги Майдана. При этом украинские власти возлагают ответственность за ситуацию на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной гражданской войны на Украине, а также призывала Киев начать переговоры с республиками Донбасса.