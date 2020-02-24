Глава «МВД» ПНС Ливии Башага замешан в крупном коррупционном скандале

Триполи, 24 февраля. Лидер «МВД» так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башага замешан в коррупционной схеме, с помощью которой ему удалось завладеть 56 миллионами ливийских динаров (почти 40 млн долларов). Об этом со ссылкой на «слитый» документ сообщает агентство Alsaaa24.

Издание отмечает, что в этой схеме, помимо Башаги, задействованы несколько лидеров вооруженных бандформирований, подконтрольных премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу. Обнародованный документ содержит в себе ряд предложений, как перераспределить финансирование между организациями, которые «прекратили поставки из-за задержки взносов».

По данным журналистов, Башага с помощью этого документа устранил нескольких лидеров террористов, с которыми он не смог найти общий язык.

Примечательно, что накануне, 23 февраля, глава «МВД» заявлял о готовности ПНС бороться с коррупцией, говоря о том, что руководство Сарраджа считает ее недопустимой. Обнаруженный документ стал очередным подтверждением того, что люди, оккупировавшие Триполи и дорвавшиеся до власти, представляют собой обычных бандитов.