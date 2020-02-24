نتائج ليبيا ، 24 فبراير: الأمم المتحدة تنشر الدعاية لحكومة الوفاق الوطني

ليبيا ، 24 فبراير: حكومات الوفاق الوطني الليبي تقصف مواقع الجيش الوطني الليبي في طرابلس ، والجيش الوطني الليبي يدعي استحالة الحوار بسبب مساعدة تركيا لحكومة الوفاق الوطني ، يقضي شوجالي المختطف في طرابلس عيد ميلاده في سجن معيتيقة

أصبحت الأمم المتحدة منصة للدعاية لحكومة الوفاق الوطني

قدمت الأمم المتحدة منبرها لرئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية ، فايز السراج ، لنشر معلومات كاذبة عن الجيش الوطني الليبي.

ألقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الماضي كلمة أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في كلمته ، ذكر العديد من مقاطع الفيديو التي سبق أن أعدتها "سلطات" طرابلس ليتم عرضها أمام التحالف. يزعم أن مقاطع الفيديو هذه تظهر جرائم حرب للجيش الوطني الليبي. ومع ذلك ، في وقت لاحق تسرب الفيديو إلى الانترنت - تم نشره بواسطة حساب لعصابة طرابلس"بركان الغضب".

يحتوي الفيديو المنشور على العديد من التسجيلات التي حاولت حكومة الوفاق الوطني استخدامها ضد الجيش الليبي. يُظهر أحد مقاطع الفيديو قصف الطلاب على الأكاديمية العسكرية في طرابلس في أوائل يناير من هذا العام. أصبح معروفًا فيما بعد أن القصف نفذه مقاتلو غانيفا ، المعروف أيضًا باسم عصابة أبو سليم ، من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد. تم تأكيد هذه المعلومات لاحقًا في المؤسسة التعليمية.

بدأ المسلحون في قصف الطلاب لأنهم لا يريدون الخضوع لحكومة الوفاق الوطني ولم يشاركوا وجهات نظرهم بشأن تدخل تركيا في الشؤون الليبية. في وقت سابق ، كثيرا ما أبلغ مواطنو الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عن جرائم جماعة أبو سليم.

وفقًا للمواطنين ، قاموا باختطاف عمال من مصر وأفريقيا لإجبارهم على القتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.

فيما يتعلق بالسجل الثاني ، يُزعم أن ممثلاً عن الحكومة الجديدة ، محمود ورفالي ، مُنح رتبة العقيد العام لقصفه لمخيم اللاجئين. ومع ذلك ، وقع هذا الحادث في صيف عام 2019 ، عندما ضربت قوات الجيش الوطني الليبي المسلحين في تاجور بالقرب من مخيم للاجئين. بعد ذلك ، تبين أنه لم يُقتل أحد إلا الإرهابيين. وقام ممثلو حكومة الوفاق الوطني بدورهم بتسليم الإرهابيين القتلى كمهاجرين.

حكومة الوفاق الوطني الليبي تقصف مواقع الجيش الوطني الليبي في طرابلس

هاجم مسلحو حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية الجيش الوطني الليبي في منطقة الجسر المؤدي إلى سوق الأحد.

توفي عدد من جنود الجيش الوطني الليبي نتيجة قصف مواقعهم في طرابلس. ووفقًا لمصدر من عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، هاجم المسلحون مواقع الجيش بعد تلقيهم معلومات عن انتشارهم في منطقة سوق الأحد.

ونذكر أن العصابات الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني تواصل تنظيم الاستفزازات من أجل تعطيل وقف إطلاق النار الحالي. في وقت سابق ، في 20 فبراير ، أطلقت المدفعية التركية النار على الجيش الوطني الليبي. وجاءت الإضرابات من حديقة النصر ، حيث كان المرتزقة متمركزين لحماية النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الجيش الوطني الليبي إن الحوار مستحيل بسبب مساعدة تركيا لمسلحي حكومة الوفاق الوطني

وصف المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الشروط الأساسية اللازمة لمنع تصاعد الأزمة. وحدد الاتجاهات الرئيسية لمواصلة الحوار الدبلوماسي وانتقد بيان رئيس "وزارة الشؤون الداخلية" لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا حول الوضع في البلاد.

أكد ممثل الجيش الوطني الليبي ، متحدثًا عن الأزمة ، أن الحل لا يكمن في المجال السياسي ، بل في مجال الأمن: تستخدم حكومة الوفاق الوطني المسلحين لأغراضها الخاصة. تم تقديمهم إلى مناصب قيادية في أجهزة الأمن في البلاد ، مما أدى إلى الفساد و انخفاض كبير في كفاءة هذه المؤسسات. ونذكر أنه في وقت سابق اعترفت حكومة الوفاق الوطني بهذه المشكلة.

يواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر متابعة وقف إطلاق النار ، على الرغم من الاستفزازات المسلحة للإرهابيين ، ويسعى للسلام. يمكن أن يستمر الحوار ، وفقًا للمسماري ، بانسحاب الجيش التركي من ليبيا ، وكذلك بالقضاء على التهديد الإرهابي. يجب إخراج جميع الأسلحة التركية والعربات المدرعة من البلاد. يجب أن تنسحب تركيا بالكامل من ليبيا وأن تكف عن تقديم المساعدة لمسلحي حكومة الوفاق.

حسب قوله ، يوجد في طرابلس تحول سياسي كبير بسبب وجود العديد من الصراعات الداخلية. الجيش الوطني الليبي يتابع التطورات.

ناشد المسماري رئيس وزارة الداخلية فتحي باشاغا ، وحثه على رفض المساعدة من المرتزقة السوريين وسحبهم من البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تفكيك كل عصابات مصراتة المسلحة.

يقضي شوجالي المختطف في طرابلس عيد ميلاده في سجن معيتيقة

لا يزال علماء الاجتماع الروس محتجزين بصورة غير قانونية في ظل ظروف قاسية في سجن معيتيقة في طرابلس. اليوم ، بمناسبة عيد ميلاد أحد المواطنين الروس المختطفين ، أخبر مكسيم شوغالي ، رئيس صندوق حماية القيم الوطنية ، ألكساندر مالكيفيتش ، كيف أرسل زميله إلى ليبيا في مهمة متفق عليها مع سلطات طرابلس.

في 24 فبراير يحتفل ماكسيم شوغالي أحد موظفي المركز الفدرالي للبحوث العلمية ، المختطف في طرابلس العام الماضي ، بعيد ميلاده. بدلاً من أن يكون مع أسرته في هذا اليوم ، في دائرة من الأشخاص المقربين ، فهو في واحد من أخطر السجون غير الرسمية في العاصمة الليبية (سجن معييقة). هذا العام ، أصبح هذا المكان الرهيب أكثر خطورة عندما وصل المسلحون السوريون والمرتزقة الأتراك إلى هنا. لقد حولوا السجن إلى قاعدة عسكرية ، وعرضوا فعليا جميع السجناء كدروع بشرية لحكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج.

في الوقت نفسه ، طلب في وقت سابق ممثل الجيش الوطني الليبي أحمد المساري من المنظمات العالمية حث حكومة الوفاق الوطني على نقل جميع المعتقلين إلى مكان آمن. ومع ذلك ، لم يكن من الممكن تحقيق النتائج ، والروس المختطفون يتعرضون لخطر قاتل كل يوم.

"علاوة على ذلك ، هناك بالفعل معلومات مؤكدة تفيد بأن الإرهابيين المحليين ليسوا فقط يحاولون الحكم الآن في طرابلس ، ولكن أيضًا المسلحين من سوريا الذين جاءوا لمساعدتهم ، وكذلك المرتزقة الأتراك - قال ألكساندر مالكيفيتش في رسالته الأخيرة: "إنها كتل متعددة الألوان ، تنوع من الأشرار والأوغاد والقتلة".

في الوقت نفسه ، يتذكر رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية كيف قابله عام 2019 قبل أسبوع من عيد ميلاد ماكسيم لمناقشة الدراسة القادمة في ليبيا. ثم كانوا مهتمين بشكل خاص بما كان يحدث في البلاد حيث قُتل زعيمها السابق معمر القذافي في عام 2011. بالإضافة إلى ذلك ، تم جلب القيم الغربية إلى الجمهورية ، وأصبح علماء الاجتماع فضوليين لمعرفة كيف تغير الوعي العام على مدى السنوات الثماني الماضية.

"وقد عرفنا! تمكن مكسيم من نقل معظم أبحاثه من ليبيا. وتلك البيانات ، تلك الأرقام واستطلاعات الرأي ، أظهرت بالطبع ما هو المستقبل الرهيب الذي تعدة البلدان "المتحضرة" لأولئك الذين ، في رأيهم ، يحتاجون إلى "الوضع على الطريق الصحيح". واضاف مالكيفيتش "البلد في الواقع في حالة خراب ، ويتذكر السكان بشوق أوقات معمر القذافي ...".

وأضاف أنه الآن ، إلى جانب الأشخاص المهتمين ، يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المجتمع الدولي وفتح أعينهم على ما يحدث في ليبيا.

وأضاف رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية: "نحن نكافح لإعادة مكسيم ورفيقه سامر سويفان إلى الوطن".