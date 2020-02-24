Лавров и Гутерриш в ближайшие часы обсудят ситуацию в Идлибе

Женева, 24 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие часы для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Сообщается, что встреча Лаврова и Гутерриша состоится на полях сессии Совета ООН по правам человека.

«Генсек сегодня вечером в Женеве проведет встречу с министром Лавровым», — заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что встреча состоится в ближайшие часы. По словам Дюжаррика, генсек ООН «публично и в личных контактах» всегда призывал к прекращению боевых действий в Сирии.

Напомним, что ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля. Боевики усилили свои атаки после того, как российские и турецкие военнослужащие предприняли очередную попытку ввести режим прекращения огня. Отмечается, что несмотря на обязательства в рамках международных соглашений, Анкара оказывает поддержку боевикам, что способствует эскалации конфликта в регионе.