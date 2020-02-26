Из-за низкого контроля за безопасностью мобильников россияне рискуют здоровьем

Пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей.

«Поступает техника, которая не соответствует нашим стандартам», — сказала она.

В России, согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, уровень электромагнитного излучения от мобильного телефона не должен превышать 100 мкВт/см2. За рубежом рассчитывают усредненное количество поглощенной организмом энергии в Вт/кг за 6 минут. Несмотря на то, что российские нормы считаются одними из самых жестких в мире, на наши прилавки могут попадать телефоны, которые не проходят более «мягкий» контроль в США и Франции. Например, недавно независимая лаборатория RF Exposure Lab из Калифорнии обвинила разработчиков iPhone 11 Pro в превышении более чем в два раза установленного Федеральной комиссией по связи США уровня радиочастотного излучения.

С тех пор как правительство России отменило обязательную сертификацию мобильных телефонов, которые ввозят для оптовых и розничных продаж, техника контролируется лишь Едиными санитарными нормами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Мы видим в этом проблему и хотели бы вернуться к тому этапу, когда контроль был поставлен за сотовым телефоном как изделием», — заявила доктор медицинских наук Лариса Походзей.

Завотделом эпидемиологии и профилактики ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России профессор Давид Заридзе назвал проблему безопасности источников неионизирующих излучений весьма актуальной.

«Нужно заняться стандартизацией показателей, по которым регламентировать телефоны. На их основании должно приниматься решение о том, можно аппараты лицензировать или нет», — считает президент Противоракового общества России.

Как отметила Походзей, норматив в 100 мкВт/см2 рассчитывался для ситуации, когда человек пользуется аппаратом сотовой связи не больше часа в сутки. Сегодня же, по данным аналитического агентства We Are Social и крупнейшей SMM-платформы Hootsuite, мобильными телефонами пользуются 5,19 миллиарда человек. За год прирост составил 124 миллиона. Многие разговаривают по трубке часами напролет и не подозревают, чем это может обернуться для их здоровья.

«Изменились стандарты, на которых работает сотовая связь. Если раньше GSM создавали более высокие уровни, сейчас интенсивность несколько снизилась. Но возможности этих телефонов и длительность использования в течение дня возросли многократно. Вот эти все безлимитные тарифы!» — поясняет собеседница ФАН.

Чем выше частота излучения, тем сильнее его отрицательное воздействие на организм человека, рассказал корреспонденту ФАН руководитель группы электромагнитных излучений (ЭМИ) НИИ медицины труда имени Николая Измерова Юрий Пальцев.

«Излучение мегагерцовой частоты проникает в биологические ткани организма человека и может влиять на различные органы и системы, — говорит доктор медицинских наук. — Я сам на себе испытал «удовольствие», когда разговариваешь по телефону и через 30-40 секунд ухо начинает нагреваться. Это уже тепловой эффект — это опасная зона воздействия».

Электромагнитные волны обладают кумулятивным действием, другими словами, биологические эффекты могут «накапливаться» в организме человека, говорят ученые. Это явление мало изучено, однако есть данные о том, что со временем оно вызывает нарушения здоровья.

«При продолжительном ежедневном разговоре по сотовому телефону возникают астенические изменения состояния организма человека: повышенная утомляемость, слабость, вялость, нарушение сна, — рассказала Походзей. — Очень серьезно рассматривается вопрос возможности возникновения опухолей».

Эти данные в 2011 году впервые озвучили в Международном агентстве по изучению рака. Тогда излучения электромагнитного поля (ЭМП) радиочастотного диапазона отнесли к категории 2B, то есть к потенциальному канцерогену, который способствует, например, развитию быстро прогрессирующей опухоли головного мозга.

«В Англии описано 20 с лишним случаев рака головного мозга у тех людей, которые длительное время и интенсивно пользуются сотовой связью. Так что нужно остерегаться, безусловно», — уверен Юрий Пальцев.

В январе, как сообщал ФАН, впервые в мировой судебной практике Апелляционный суд Турина обязал работодателя выплачивать сотруднику пожизненную пенсию за причиненный ущерб здоровью. У итальянца образовалась доброкачественная опухоль головы из-за долгих разговоров по рабочему телефону.

О том, чтобы актуализировать нормативы в этой сфере, уже задумались в правительстве РФ. В рамках «регуляторной гильотины» планируется пересмотреть правовую базу федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В частности, Роспотребнадзор предлагает признать утратившими силу два приказа СанПиН N224 и N775 для ЭМП базовых станций, радиотехнических объектов и других значимых для населения источников ЭМП и два постановления главного государственного санитарного врача РФ о введении в действие СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. Какие документы будут регулировать сферу вместо них — не сообщается.

Международная дискуссия о безопасных пределах электромагнитного облучения ведется уже полвека. Сегодня ученые впервые заговорили о том, что уровень облучения пользователей гаджетов сравнялся с вредным воздействием ЭМП на производстве. Поэтому специалисты рекомендуют обезопасить себя, следуя элементарным правилам: не разговаривать по мобильнику больше часа в день, а если очень нужно — использовать гарнитуру.

«По-видимому, нагревание может каким-то неизвестным для нас механизмом влиять на риск развития рака, тем более появились наушники. Пользуйтесь!» — призвал профессор Давид Заридзе.

Лариса Походзей рекомендует перед покупкой мобильного телефона ознакомиться с его техническими характеристиками.

«В документах к нему значится показатель SAR, то есть «удельно-поглощенная мощность». Нормативное значение за рубежом — 2 Вт/кг. Но мы считаем, что надо приобретать телефоны, у которых этот показатель как можно ниже, — заявила корреспонденту ФАН профессор кафедры медицины труда Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. — Это уже какая-то гарантия, что максимальные уровни, которые аппарат может создать, будут не очень высокими».

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений распространяет предупредительные знаки в виде наклеек на телефоны. По мнению ученых, такая маркировка поможет хоть как-то проинформировать пользователей о потенциальной опасности техники.

«На телефоне у вас должен быть минимальный знак, который напоминает, что это является источником, минимальная привязка, которая бы для начала вас встряхнула, что это канцероген класса 2B», — председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев демонстрирует корреспонденту ФАН знаки предупредительной маркировки, сообщающие о правилах эксплуатации мобильника.

По мнению ученого, маркировка понятна для производителей, пользователей и регулирующих органов. Такую информационно-предупредительную меру, по его словам, нужно стандартизировать и начать применять во всех странах.

«Насчет беременных женщин и детей. Ну как можно изъять сейчас мобильный телефон у детей? Башку надо иметь на голове! Мама следит через мобильный телефон за своим ребенком, — раскритиковал знак «Рекомендовано не использовать его беременным и детям до 18 лет», основанный на рекомендациях СанПиН и нормах ЕЭК, Давид Заридзе. — А первый и второй пункты меня вполне удовлетворяют».

В НИИ медицины труда имени Николая Измерова маркировку телефонов оценили положительно.

«Это было бы не лишним, когда человек берет телефон, ему наглядно показывают: поберегитесь», — считает Лариса Походзей.

Поиском способов обезопасить человека от бесконтрольного облучения ЭМП занимаются и в Институте радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук. Там ученые разработали и апробировали первый в России персональный дозиметр ЭМИ «Мера».

Ранее ФАН сообщал, что компания Samsung Electronics заблокировала некоторые функции телевизоров в России, так как не все устройства получили сертификаты для использования в нашей стране.