Жители Триполи оказались под обстрелом турецкой артиллерии

Триполи, 24 февраля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) вместе с горожанами оказались под обстрелом в Триполи.

Из нескольких районов Триполи турецкая артиллерия ведет огонь по жилым районам столицы. Как сообщает источник, орудия ведут обстрел с позиций в районах Сук аль-Хамис Имсихель, Каср бен Гашир и ас-Сабиа. Помимо гражданских лиц под удары разорвавшихся снарядов попали солдаты ЛНА. Под огнем оказалась группа военных, возглавляемая командующим Али Антаром, а также полевой командный пункт.

Источник отмечает, что поддерживающие нелегитимное Правительство национального согласия боевики и наемники ведут обстрел по жилым секторам с 23 февраля.

Ранее сообщалось, что турецкие наемники продолжают провоцировать Ливийскую национальную армию, чтобы сорвать режим прекращения огня в Триполи. Помимо артиллерии позиции военных обстреливаются с помощью беспилотников. Их боевики запускают из аэродрома «Митига», который сейчас переоборудован в военную базу.

Турция продолжает пересылать для ПНС вооружение и военную технику, нарушая действующее эмбарго на поставку оружия в Ливию. В связи с этим Европейский союз готовит специальную миссию по контролю за акваторией Средиземного моря. Корабли ЕС будут патрулировать акваторию, чтобы не допускать поставок военных грузов для триполитанских боевиков.