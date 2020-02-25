Сирия, 25 февраля. Боевики снова предприняли попытку контратаки у Ан-Найраба в Идлибе. ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска. САА освободила ряд населенных пунктов на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняли задачи по разминированию местности в окрестностях Алеппо; освободили ряд населенных пунктов на юге Идлиба; отразили попытку контратаки боевиков у Ан-Найраба в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на позиции САА на востоке Хомса; подозревается в минировании автомобиля в поселении Брейха в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили еще один военный конвой в провинцию Идлиб; заявили об уничтожении шести курдских боевиков у Тель-Рифата; провели совместное с РФ патрулирование в районе Кобани.

ВВС Израиля: взяли на себя ответственность за нанесение ударов по территории Дамаска.

Курдские вооруженные группировки: арестовали ряд гражданских лиц в Хасаке с целью насильственной вербовки; обвинялись в организации взрыва в Аль-Бабе на севере Алеппо; задержали мирного жителя в деревне Аль-Джардхи в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Камышлы в Хасаке.

Российская военная полиция: патрулировала приграничные с Турцией районы на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

В ночь с воскресенья на понедельник в Дамаске произошла атака ВВС Израиля. По данным Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР), израильская авиация нанесла удары по окрестностям столицы, ведя огонь из района оккупированных Голанских высот. Воздушной атаке подвергся район Аль-Адалия, в результате чего пострадал один из объектов, расположенных на территории дамасского международного аэропорта. Тем не менее большую часть снарядов сирийским комплексам ПВО удалось перехватить.

Израиль взял на себя ответственность за проведение авианалета, заявив о том, что целью являлся военный штаб группировки «Исламский джихад Палестины». Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждали, что в районе, который повергся атаке, ведется разработка боевых средств и тренировка специалистов организации.

Провинция Алеппо

В западной части провинции в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Twitter-канал (AleppoAMC) заявлял о перестрелках в районе населенных пунктов Аль-Джина и Дарат-Изза на границе с Идлибом.

В окрестностях Алеппо продолжились работы по зачистке местности от следов присутствия исламистов незаконных бандгрупп, которые были выбиты отсюда в середине месяца. По информации новостного агентства SANA News, задачи по разминированию территории выполнялись в районах Аз-Захра, Миньян, Габат аль-Асад, Кастило и Хиндарат.

Во второй половине дня поступила информация о взрыве в городе Аль-Баб. Никто из мирных жителей, к счастью, не пострадал. В причастности к случившемуся обвинялись боевики курдской организации «Силы освобождения Африна».

Позднее была опубликована информация о результатах операции ВС Турции, проведенной в районе Тель-Рифата. По данным турецкого Минобороны, были уничтожены по меньшей мере шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

В Кобани состоялся очередной этап патрулирования территории объединенными силами Турции и РФ. Telegram-канал (rybar), передавал, что российско-турецкий конвой следовал под прикрытием вертолета ВКС России.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» заявили о проведении налета на позиции Сирийской арабской армии (САА) в Восточном Хомсе. По данным медиаресурса, подконтрольного ИГ1, группа террористов напала на солдат правительственных подразделений западнее города Эс-Сухне, в результате чего, по неподтвержденной информации, погибли шесть военнослужащих армии САР. Предполагалось, что джихадисты могли пробраться на занимаемые САА территории из района военной базы «Ат-Танф», располагающейся на юге провинции. Напомним, ранее не раз поступали свидетельства того, что в оккупированной США зоне проводится обучение боевиков различных антиправительственных группировок, в том числе и джихадистов ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый взрыв прогремел в зоне контроля курдских бандгрупп в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24), сработало СВУ, установленное в автомобиле. Инцидент произошел в населенном пункте Брейха. Никто из гражданских лиц не пострадал. В установке бомбы подозреваются террористы подпольных ячеек «Исламского государства». Однако медиапорталы, связанные с ИГ, о своей причастности к минированию транспортного средства не заявляли.

Twitter-канал (JennRollins1002) сообщал об аресте мужчины в деревне Аль-Джардхи курдскими боевиками. О причинах его задержания до сих пор ничего неизвестно.

Позднее поступали данные о рейдах «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в населенных пунктах, которые находятся на берегу реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Накануне в провинцию был переброшен еще один конвой с военной техникой из Турции. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (MoussaNDT), подкрепления въехали на территорию САР через погранпереход «Кафр-Лясин».

Правительственные войска продолжили продвигаться на юге Идлиба. Twitter-канал (SyriawatanNews) передавал, что в течение дня под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли населенные пункты Накир, Маар Зита, Маарет Хурма, Аринба, Сутух ад-Дейр, Кафр-Саджна, Шейх Мустафа, Тель-Брума, Ракая-Саджна и Тель ан-Нар. Авиаудары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне формирований наносили ВВС Сирии.

Во второй половине дня появились данные о новых стычках поблизости от Ан-Найраба. Как передавал на своей странице в Telegram военный источник (colonel_cassad), боевики «Сирийской национальной армии» предприняли попытку контратаки на данном направлении, однако прорвать оборону САА им удалось. Сообщалось о потерях в живой силе с обеих сторон.

Провинция Хасака

На севере Хасаки в минувшие сутки вновь продолжились аресты местных жителей в рамках принудительной мобилизации. Согласно информации Twitter-канала (HASAKH_NEWS), рейды «Демократических сил Сирии» (SDF) второй день подряд отмечались в городе Камышлы. Кроме того, над населенным пунктом были замечены ВВС западной коалиции во главе с США.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о патрулировании северных районов провинции силами военной полиции РФ. Российский конвой проследовал со стороны Камышлы в направлении Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.