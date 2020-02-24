Пойманный с наркотиками Литреев не спешит подыгрывать оппозиционерам-крикунам



Москва, 24 февраля. Задержанный в Екатеринбурге программист Александр Литреев признался, что покупал наркотики для собственных нужд, и раскаивается в этом.

В столицу Урала он прибыл на IT-конференцию 23 февраля. Полиция остановила его, когда он ехал с девушкой в каршеринговой машине. 24 февраля суд арестовал его на два месяца.

О задержании Литреева тут же сообщили все прооппозиционные СМИ, начиная от признанного иноагентом «Радио Свобода» до «Медузы», доверие к последней со стороны либералов, правда, упало из-за статьи о возможной причастности активистов пензенской «Сети» (организация, признанная террористической) к двойному убийству.

Почему же эти издания так активно пытались сделать из Литреева второго Ивана Голунова? Он причастен к проекту по деанонимизации силовиков, работающих на незаконных акциях, он же создал приложение «Красная кнопка», позволяющее сообщить о задержании на акции правозащитникам. В 2017 году Роскомнадзор попросил проверить его, заподозрив в деятельности по обходу блокировок Telegram.

Дело тут же назвали политическим, Литреева объявили новым мучеником «репрессивной статьи». Утверждалось, что наркотики ему, конечно, подбросили. Какового же было разочарование всех этих СМИ, когда Литреев признался во всем. Арест на 2 месяца является стандартной мерой пресечения для задержанных в другом городе. Но многие оппозиционеры-крикуны об этом, видимо не знают. В частности, Дмитрий Гудков и одиозный блогер Алексей Навальный заявили, что это неадекватное наказание за одну таблетку экстази. Однако при всех стараниях политзаключенного сделать из этого айтишника не получится, пишет «Политика сегодня». Кроме того, он и сам им не подыгрывает, отдавая себе отчт в том, что хранение наркотиков в России — уголовное преступление, за которое нужно нести ответственность.