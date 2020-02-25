ФАН объявляет очередных победителей малого конкурса «Хорошие новости России»

По итогам читательского онлайн-голосования денежный приз в размере 30 тысяч рублей за первое место в конкурсе отправляется в Чечню, 20 тысяч за второе — в Челябинск, 10 тысяч за третье место — в Мурманск.

Очередной этап конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России», учрежденного Федеральным агентством новостей для поощрения региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, проходил с 11 по 17 февраля включительно. В голосовании за лучший из десяти отобранных на конкурс журналистских материалов приняли участие почти пять тысяч человек.

Больше всего голосов — 29 процентов — набрала Таисия Боршигова из чеченского отделения ТАСС. На конкурс «Хорошие новости России» была номинирована ее публикация «В Чечне запатентовали технологию изготовления полезного лимонада с экстрактом папоротника».

На втором месте с 28 процентами голосов оказалась Надежда Уварова из газеты «Аргументы и Факты в Челябинске», участвовавшая в конкурсе ФАН с публикацией «Мои глаза и уши». Кот Леха спас хозяйку на пожаре в Челябинске».

А третье место с 23 процентами голосов заняла Юлия Стецкая из ИА «Nord-News.ru», номинированная на конкурс с материалом «По следам подвига «зеленых фуражек» из Мурманска до Поклонной горы».

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России» и приглашает региональных журналистов побороться за денежные призы в новом этапе. Заявки на конкурс принимаются до 2 марта включительно, номинанты будут объявлены 3 марта. В их число попадет десять авторских информационно-аналитических материалов, освещающих позитивную повестку и опубликованных или вышедших в эфир в региональных СМИ в последние две недели февраля 2020 года.

Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». От одного журналиста принимается одна работа. Также на этот почтовый адрес принимаются заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», денежные призы в котором составляют 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее о большом конкурсе читайте здесь.