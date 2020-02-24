Российские режиссеры раскрыли секреты съемки интимных сцен

Москва, 24 февраля. Режиссеры Наталья Меркулова и Нигина Сайфуллаева рассказали, как снимают «постельные сцены».

Режиссер фильма «Колл-центр» Наталья Меркулова сказала, что интимные сцены — это «головная боль» создателей фильма. У многих актеров в контракте есть пункт — не сниматься обнаженными.

И даже если актер или актриса на этапе прочтения сценария со всем согласны, это не значит, что после не возникнут какие-нибудь сложности.

«Должно быть желание и совпадение с материалом. Иначе все будут страдать и получится плохо», — сказала режиссер фильма «Верность» Нигина Сайфуллаева.

Меркулова согласна с Сайфуллаевой. Она добавила, что для режиссера важен драматизм момента. Никакой дублер не сможет так ярко передать эмоции, как это сделает актер. И с некоторыми артистами приходилось расставаться из-за их отказа сниматься обнаженными.

«Мы все закомплексованы. Существует страх выглядеть незащищенным и некрасивым», — объяснила Сайфуллаева.

Меркулова добавила, что только с помощью отсева можно найти действительно раскрепощенных артистов, которые готовы на любые эксперименты режиссера.

По ее словам, в процессе съемок интимной сцены участвует большая команда. Они готовят актеров, а потом уходят со съемочной площадки. Остается только звукорежиссер с навесной аппаратурой, потому что микрофон на голых актеров не повесишь.