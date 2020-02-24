Сирия, 24 февраля. Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в районе Кобани. САА отразила атаку боевиков у Ан-Найраба в Идлибе. Минобороны Турции сообщило о ликвидации шести членов РПК на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили контратаку боевиков в районе Ан-Найраба юго-восточнее Идлиба; освободили населенные пункты Маар Зита и Маарет Хурма в Идилбе.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на жителя в восточной части иракской провинции Дияла.

Курдские вооруженные группировки: приступили к рейдам в Дейр-эз-Зоре при поддержке международной коалиции США.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации шести курдских боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; совместно с военной полицией РФ провели патрулирование местности на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

На официальной странице Министерства национальной обороны Турции в сети Twitter (tcsavunma) появились данные о результатах спецоперации, проведенной неподалеку от города Тель-Рифат на севере Алеппо. По информации военного ведомства, турецкой армии и ее союзникам удалось нейтрализовать шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). В числе ликвидированных боевиков — двое высокопоставленных главарей. Напомним, на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований в этом районе нередко отмечаются вооруженные столкновения.

Между тем российская военная полиция провела еще один этап патрулирования местности на севере САР совместно с турецкими военными. Информационный портал Al Nour передает, что объединенные силы РФ и Турции обследовали район Кобани на северо-востоке провинции. По данным Telegram-канала (rybar), безопасность российско-турецкой колонны обеспечивал военный вертолет ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Появились уточненные данные о результатах вооруженного противостояния под Ан-Найрабом. Согласно информации Telegram-канала (boris_rozhin), атака боевиков «Сирийской национальной армии», выступающей на данном направлении при поддержке «Хайят Тахрир аш-Шам», была отбита. Военный источник в Twitter (jisrtv) заявляет, что боевики нанесли урон силам САР в живой силе, а также захватили танк, БМП и бульдозер. Тем не менее эта информация пока нуждается в официальном подтверждении.

Между тем под контроль сил САР перешли еще два населенных пункта, находившихся в оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам». Telegram-канал (rybar) сообщает о взятии Маар Зиты и Маарет Хурмы. Также поступили сведения о возобновившихся боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами неподалеку от населенного пункта Хантутитн.

Ирак

Стало известно о вылазке неизвестных в восточной части провинции Дияла, граничащей с Ираном. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (wa3ediq), группа вооруженных людей организовала нападение на дом одного из мирных жителей в населенном пункте Мансурия аль-Джабаль, похитив владельца здания, а также его двоюродного брата. О том, какую цель преследовали налетчики, неизвестно. Предполагается, что за вылазкой стоят боевики «спящих ячеек» «Исламского государства», деятельность которых в регионе в последнее время заметно активизировалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.